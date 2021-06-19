В России самолет потерпел крушение, есть погибшие и раненые

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате случившегося погибли семь человек, 13 пострадали.

По словам представителя экстренной службы, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.