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В России самолет потерпел крушение, есть погибшие и раненые

В России самолет потерпел крушение, есть погибшие и раненые Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области
В регионе
19 июня 2021 г. 08:55
В России самолет потерпел крушение, есть погибшие и раненые

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате случившегося погибли семь человек, 13 пострадали.

По словам представителя экстренной службы, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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