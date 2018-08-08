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    В России с начала лета утонули более 150 детей

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Более 150 детей утонули в России за два летних месяца.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

    "Уже более 150 детей утонули в течение этих двух месяцев (в июне и июле - ред.)", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", комментируя инцидент с гибелью трех детей несколько дней назад в Сочи из-за проливных дождей.

    Кузнецова отметила, что число погибших среди детей, не вовлеченных в организованные формы летнего отдыха, гораздо выше, чем среди тех, кто отдыхает, например, в оздоровительном лагере. 

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