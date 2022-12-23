В России с начала года от рук преступников погибли почти 20 тыс. человек

В России с начала года от рук преступников погибли почти 20 тыс. человек

Почти 20 тыс. человек погибли в РФ в результате преступлений за 11 месяцев этого года.

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