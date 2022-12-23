В России с начала года от рук преступников погибли почти 20 тыс. человек

Почти 20 тыс. человек погибли в РФ в результате преступлений за 11 месяцев этого года.
Как передает Report, это следует из материалов МВД РФ о состоянии преступности за январь - ноябрь 2022 года.
"В результате преступных посягательств погибло 19,6 тыс. человек, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году, здоровью 29,8 тыс. человек причинен тяжкий вред (на 1,2% меньше, чем в прошлом году)", - сказано в материалах.
Согласно статистическим материалам, в январе - ноябре 2021 года в результате преступлений погибли 21,6 тыс. человек, здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред, за 11 месяцев 2020 года было 20,9 тыс. погибших и 32,7 тыс. человек, здоровью которых был причинен тяжкий вред.
Всего в России в этом году зарегистрировано 1 823 тыс. преступлений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах России, снижение - в 56.