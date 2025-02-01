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В России с 5 февраля начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

В России с 5 февраля начнет работать режим высылки незаконных мигрантов Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двух связанных с совершенствованием миграционной политики изменениях, которые вступят в силу 5 февраля.
В регионе
1 февраля 2025 г. 11:49
В России с 5 февраля начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о двух связанных с совершенствованием миграционной политики изменениях, которые вступят в силу 5 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в Telegram-канале.

Во-первых, начнет действовать закон, предусматривающий режим высылки нелегальных мигрантов. Во-вторых, "вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из нее, а также оказание включенному в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается".

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что с 5 февраля заработают еще три закона. Речь идет о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации, развитии креативных индустрий и закреплении данного понятия, а также об обращении конфискованного имущества в собственность российских субъектов.

Володин также заявил, что материнский капитал в РФ проиндексируют на 9,5%.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada fevralın 5-dən qanunsuz miqrantların deportasiyası rejiminin tətbiqinə başlanılacaq

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