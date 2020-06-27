В России резко возросла площадь лесных пожаров

В России резко выросла площадь действующих пожаров на лесных территориях: 20 июня лесные пожары были зафиксированы на 251 тысячи га на труднодоступных территориях, к 27 июню лесные пожары уже действовал на 1,153 миллиона гектаров в труднодоступных районах.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

На данный момент действуют 226 пожаров в различных районах России. Так, 929,49 тысячи гектаров горят в Якутии, 97,6 тысячи гектаров – на Чукотке, 64,4 тысячи гектаров — на Камчатке, 60,7 тысячи гектаров — в Магаданской области, 1,5 тысячи гектаров — в Хабаровском крае и 39 гектаров — в Бурятии.