В России резко подорожали книги

Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%.

Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%.

Как передает Report , об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства.

Издание отмечает, что цены выросли из-за роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати книг, удорожания оборудования и запчастей из Европы, необходимых для книгопечатания, а так же повышения стоимости отечественной бумаги.

"Совокупность факторов - дефицит бумаги, изменение курса валют - привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но все же их рост составил около 15-20%", - приводятся слова главы местной издательской группы "Эксмо-АСТ".

Газета отмечает, что цены на книги будут продолжать расти и в 2023 году. По прогнозу РКС, повышение цен составит 10-15%. За первые четыре месяца 2023 года стоимость в среднем увеличилась на 5%.