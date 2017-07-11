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    В России решили создать парламентскую группу по восстановлению отношений с Грузией

    Во время встречи российские и грузинские депутаты обсуждали вопросы упрощения визового режима между двумя странами

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Неформальная рабочая группа по восстановлению российско-грузинских отношений будет создана в Госдуме.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам переговоров с представителями парламента Грузии.

    "Решили создать неформальную группу. Пока к официальной группе парламент Грузии не готов", - сказал Л.Калашников.

    По его словам, во время встречи обсуждались вопросы упрощения визового режима между двумя странами, а также затрагивалась тема восстановления дипломатических отношений.

    Данный визит грузинских парламентариев стал первым за последние 10 лет. В состав делегации входят председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия, член этой фракции Ада Маршания и заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе.

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