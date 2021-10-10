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В России регистрируют более 900 смертей от коронавируса пятый день подряд

В России регистрируют более 900 смертей от коронавируса пятый день подряд Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365.
В регионе
10 октября 2021 г. 12:35
В России регистрируют более 900 смертей от коронавируса пятый день подряд

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В настоящее время в России продолжает лечение 700 831 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее, до 216 415.

Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от COVID-19 в сутки пятый день подряд.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 216 mini ötüb

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