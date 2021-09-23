В России разрабатывают новый закон о миграции

Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году.

Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

"Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году",- рассказал Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Адзинов сообщил, что останется два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Планируется ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев.

Также, в частности, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках ОМС и получения медицинских виз.