В России разбился вертолет Росгвардии, есть погибшие

Вертолет Ми-8, разбившийся в Гатчинском районе в Ленинградской области, принадлежит Росгвардии, погибли три человека.

Вертолет Ми-8, разбившийся в Гатчинском районе в Ленинградской области, принадлежит Росгвардии, погибли три человека.

Как передает Report, об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Разбился вертолет Росгвардии. На борту было три человека. Все погибли", - сказал собеседник агентства.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. "Вертолет военный. (При крушении) никто не пострадал из гражданских в деревне", - сказала собеседница агентства.

"Вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Вооружения на борту не было", - сообщил источник.