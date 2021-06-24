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В России разбился вертолет Росгвардии, есть погибшие

В России разбился вертолет Росгвардии, есть погибшие Вертолет Ми-8, разбившийся в Гатчинском районе в Ленинградской области, принадлежит Росгвардии, погибли три человека.
В регионе
24 июня 2021 г. 22:27
В России разбился вертолет Росгвардии, есть погибшие

Вертолет Ми-8, разбившийся в Гатчинском районе в Ленинградской области, принадлежит Росгвардии, погибли три человека.

Как передает Report, об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Разбился вертолет Росгвардии. На борту было три человека. Все погибли", - сказал собеседник агентства.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. "Вертолет военный. (При крушении) никто не пострадал из гражданских в деревне", - сказала собеседница агентства.

"Вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Вооружения на борту не было", - сообщил источник.

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