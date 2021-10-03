В России разбился вертолет, погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье (Россия).

Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье (Россия).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, среди погибших одна женщина и два мужчины. "Горения после падения вертолета не последовало", - добавили в экстренных службах. Причины крушения устанавливаются.

Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет. По его словам, основными версиями крушения являются отказ техники и ошибка пилота.