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В России разбился вертолет, погибли три человека

В России разбился вертолет, погибли три человека Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье (Россия).
В регионе
3 октября 2021 г. 21:54
В России разбился вертолет, погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье (Россия).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, среди погибших одна женщина и два мужчины. "Горения после падения вертолета не последовало", - добавили в экстренных службах. Причины крушения устанавливаются.

Источник также уточнил, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет. По его словам, основными версиями крушения являются отказ техники и ошибка пилота.

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