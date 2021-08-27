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В России разбился бомбардировщик Су-24

В России разбился бомбардировщик Су-24 Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета.
В регионе
27 августа 2021 г. 18:20
В России разбился бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

В Центральном военном округе (ЦВО) РФ подтвердили информацию о крушении самолета, добавив, что летчики катапультировались. На земле разрушений нет.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что в Пермском крае ведутся поиски двух членов экипажа.

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Версия на английском языке Su-24 bomber aircraft crashes in Russia

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