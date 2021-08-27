В России разбился бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.
В Центральном военном округе (ЦВО) РФ подтвердили информацию о крушении самолета, добавив, что летчики катапультировались. На земле разрушений нет.
В свою очередь источник ТАСС сообщил, что в Пермском крае ведутся поиски двух членов экипажа.