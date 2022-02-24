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В России разбился самолет Ан-26, есть погибшие

В России разбился самолет Ан-26, есть погибшие Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В регионе
24 февраля 2022 г. 23:52
В России разбился самолет Ан-26, есть погибшие

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", - говорится в заявлении.

По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.

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