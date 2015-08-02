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    В России разбился военный вертолет - ФОТО - ВИДЕО

    В Рязанской области разбился «Ночной охотник»

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ На полигоне «Дубровичи» в Рязанской области разбился ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, при выполнении одного из элементов пилотажа боевая машина накренилась и стала падать.

    Столкнувшись с землей, она загорелась, экстренные службы смогли быстро справиться с огнем.

    Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что пилоты катапультировались, их жизни ничего не угрожает. Другой собеседник агенства рассказал о гибели одного из пилотов.

    Боевая машина входила в пилотажную группу «Беркуты».

    «Ночной охотник» состоит на вооружении российской армии с 2013 года, первый полет вертолет совершил еще в 1982-м. Боевая машина предназначена для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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