В России разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

На земле жертв и разрушений нет

23 июня, 2018 10:17

https://report.az/storage/news/014230fc19b47af6940a2655d58b8179/77e2dfce-6cf1-4acc-9bbe-b3ece4bac03a_292.jpg Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет "Бекас" разбился в Воронежской области, пилот погиб. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "В Петропавловском районе потерпел крушение самолет Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на земле жертв и разрушений нет. Подробности происшествия выясняются.