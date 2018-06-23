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    В России разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

    На земле жертв и разрушений нет

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет "Бекас" разбился в Воронежской области, пилот погиб.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "В Петропавловском районе потерпел крушение самолет Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что на земле жертв и разрушений нет.

    Подробности происшествия выясняются.

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