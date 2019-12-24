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В России разбился истребитель Т-50

​В России разбился истребитель Т-50

Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае России, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8.

Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел во время испытания двигателя.

"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", — уточнил источник РИА Новости.

Состояние катапультировавшегося пилота не уточняется.

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