​В России разбился истребитель Т-50

Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае России, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8.
Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел во время испытания двигателя.
"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", — уточнил источник РИА Новости.
Состояние катапультировавшегося пилота не уточняется.
Tural AsadiАвтор новости