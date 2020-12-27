В России растет число жертв COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Растут и летальные исходы из-за COVID-19, которые увеличилось на 552, до 54 778.

Отмечается, что условная летальность заболевания возросла до максимального с начала пандемии на 1,8 процента. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге умерли 74 человека, в Москве - 73, в Ростовской области - 22, в Московской - 21, в Красноярском крае - 18, в Воронежской и Свердловской областях - по 17.