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В России растет число жертв COVID-19

В России растет число жертв COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248.
В регионе
27 декабря 2020 г. 13:20
В России растет число жертв COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Растут и летальные исходы из-за COVID-19, которые увеличилось на 552, до 54 778.

Отмечается, что условная летальность заболевания возросла до максимального с начала пандемии на 1,8 процента. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге умерли 74 человека, в Москве - 73, в Ростовской области - 22, в Московской - 21, в Красноярском крае - 18, в Воронежской и Свердловской областях - по 17.

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