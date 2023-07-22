О нас

В России растет число преступлений среди мигрантов

В России растет число преступлений среди мигрантов Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В регионе
22 июля 2023 г. 07:01
В России растет число преступлений среди мигрантов

Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как передает Report, это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года", - сказано в документе.

По данным МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

МВД России активно занимается вопросом преступности в среде мигрантов. Ведомство проводит оперативно-профилактическую операцию "Нелегал-2023", основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada miqrantlar arasında cinayətlərin sayı artır

Другие новости из категории

Зеленский: Крымский мост должен быть нейтрализован
Зеленский: Крымский мост должен быть нейтрализован
22 июля 2023 г. 01:42
Рябков: РФ уверена в достижении урегулирования между Ереваном и Баку
Рябков: РФ уверена в достижении урегулирования между Ереваном и Баку
21 июля 2023 г. 23:07
Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки
Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки
21 июля 2023 г. 22:32
Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки
Эрдоган обсудил с Зеленским продление зерновой сделки
21 июля 2023 г. 21:41
МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке
МИД РФ: Россия позитивно оценивает позицию и инициативы Турции по зерновой сделке
21 июля 2023 г. 20:10
Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета
Летевший в Армению российский самолет вернулся в аэропорт вылета
21 июля 2023 г. 19:10
В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из зерновой сделки
В Совбезе ООН обсудят последствия выхода России из "зерновой сделки"
21 июля 2023 г. 17:21
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом
Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом
21 июля 2023 г. 16:20
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,0
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,0
21 июля 2023 г. 15:58
Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест участников акций с сожжением Корана
Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест участников акций с сожжением Корана
21 июля 2023 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi