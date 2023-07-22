В России растет число преступлений среди мигрантов

Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как передает Report, это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года", - сказано в документе.

По данным МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

МВД России активно занимается вопросом преступности в среде мигрантов. Ведомство проводит оперативно-профилактическую операцию "Нелегал-2023", основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.