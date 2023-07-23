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В России рассмотрят законопроект о повышении призывного возраста

В России рассмотрят законопроект о повышении призывного возраста Госдума на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии во вторник, 25 июля, может рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы.
В регионе
23 июля 2023 г. 18:20
В России рассмотрят законопроект о повышении призывного возраста

Госдума на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии во вторник, 25 июля, может рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о повышении призывного возраста срочной службы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из повестки заседания Совета Думы, которое пройдет в понедельник, материалы размещены в думской электронной базе.

"Комитет предлагает рассмотреть законопроект на заседании Государственной думы 25 июля", - указывается в документе.

Речь идет о законопроекте, который в марте внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Изначально инициатива предполагала прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалась установить в 30 лет (сегодня 27 лет). Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет. Таким образом, призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года может составить от 18 до 30 лет.

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