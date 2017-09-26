В России расследуется дело о рекордной в истории минобороны этой страны взяткe

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Следственный комитет России расследует уголовное дело о рекордной в истории минобороны этой страны взятке, передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным издания, дело возбуждено в отношении 46-летнего начальника отдела технического обеспечения продуктового управления минобороны РФ полковника Александра Вакулина. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК России) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).

Полковник за взятку в размере 368 млн рублей (более 6,4 млн долларов) способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения. Помимо этого Вакулин обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

Военный суд поместил Вакулина в СИЗО до 29 октября.