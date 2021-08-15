В России пять человек погибли при пожаре в доме

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области.

Пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ночью воскресенья в селе Звериноголовское на улице Гагарина, 54 произошел пожар. На момент прибытия пожарных трехквартирный бревенчатый дом был охвачен огнем на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия были обнаружены тела двух женщин, мужчины и двух детей. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Причина пожара устанавливается.