​В России против граждан Армении введены запреты

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Граждане Армении лишились права пользоваться магазинами duty-free беспошлинной торговли в аэропортах России.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

В сообщении говорится что, независимо от того, летит пассажир в Армению из Москвы или из другой страны транзитом через российскую столицу ему запрещается делать покупки в duty-free.

Граждане Армении лишились права пользоваться магазинами беспошлинной торговли после вступления этой страны в Евразийский экономический союз.

«Если конечный пункт пассажира – Ереван, ему запрещается делать покупки в duty-free. Отметим что, пассажиру внутригосударственного рейса не разрешается пользоваться этими магазинами в российских аэропортах. Иными словами, этим запретом Армения больше не рассматривается РФ в качестве независимой страны, а частью территории России. То есть, с юридической точки зрения, лететь из Москвы в Ереван все равно что отправиться из Уфы в Омск», – заключило издание.