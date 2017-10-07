В Российских городах прошли митинги оппозиции

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в российских городах прошли несогласованные акции с требованием допустить оппозиционера Алексея Навального на президентские выборы.

Как сообщает REPORT со ссылкой на Интерфакс, на Пушкинской площади в центре Москвы, в протестах приняли участие 700 человек, включая представителей СМИ.

В ходе акции не было составлено ни одного административного протокола, а все активисты, препровожденные в автозаки для беседы, были затем отпущены, передает агентство.

Около 15:00 (16:00 по бакинскому времени) несколько десятков участников акции с листовками и российскими триколорами направились в направлении Манежной площади. Затем двигавшиеся по Тверской оппозиционеры разделились: часть из них направилась на Большую Дмитровку, остальные остановились у здания Госдумы. Затем, около 16:00 (17:00 по бакинскому времени), в центре Москвы прошел сильный ливень. Некоторые улицы, в том числе и Тверская, еще какое-то время были заполнены потоками воды, после чего участники начали расходиться, передает РИА Новости.

Газета "Ведомости" сообщает, что на акциях в Хабаровске, Владивостоке, Улан-Удэ, Чите, на пикеты вышли от 20 до 100 человек. В Комсомольске-на-Амуре прошла «прогулка» сторонников Навального.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", в 22 городах России на митингах сторонников Алексея Навального задержали свыше 100 человек. Больше всего задержанных в Екатеринбурге. Там в автозаки отправили около трех десятков человек. Об этом рассказал мэр города Евгений Ройзман.

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток, назначенный Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома.