​В России прошли акции памяти убитого политика Бориса Немцова

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Акции памяти сопредседателя партии РПР-Парнас Бориса Немцова, убитого в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту, прошли в воскресенье в столице и ряде российских городов.

Как передает Report, решение о проведении в Москве траурного марша было принято в субботу.

Оппозиция согласовала его со столичной мэрией, отменив намеченную ранее на 1 марта акцию в районе Марьино.

Участники шествия начали собираться у метро "Китай-Город", откуда по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной направились к месту гибели политика на Большом Москворецком мосту.

Многие несли российские флаги с траурными лентами, портреты Немцова, плакаты с лозунгами "Герои не умирают" и "Эти пули - в каждого из нас". Эти же лозунги были написаны на транспаранте, который несли во главе траурной колонны.

По данным полиции, в акции приняли участие около 21 тыс. человек, ее согласованная численность - до 50 тыс.