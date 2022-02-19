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В России пройдут учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина Плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут в субботу в РФ под руководством главы государства Владимира Путина.
В регионе
19 февраля 2022 г. 07:43
В России пройдут учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

Плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут в субботу в РФ под руководством главы государства Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным Министерства обороны России, учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

О планах провести стратегические командно-штабные учения "Гром" в 2022 году заявлял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Ожидается, что к учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Rusiyada Putinin rəhbərliyi ilə nüvə silahı təlimləri keçiriləcək

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