В России пройдут учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

Плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут в субботу в РФ под руководством главы государства Владимира Путина.
О планах провести стратегические командно-штабные учения "Гром" в 2022 году заявлял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Ожидается, что к учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.