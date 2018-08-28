В России пройдут самые масштабные за 37 лет военные учения

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Около 300 тысяч военнослужащих и более 1 тысяч летательных аппаратов планируется задействовать в маневрах "Восток-2018", которые пройдут в сентябре в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече журналистами.

По его словам, подобных масштабных маневров не было в стране с 1981 года.

"Больше 1 тысяч летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что в маневрах также примут участие около 36 тысяч единиц военной техники - танки, БТР, БМП - в условиях максимально приближенных к боевым.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов в них примут участие подразделения Монголии и Китая.