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В России производители хотят повысить цены из-за роста доллара и евро

В России производители хотят повысить цены из-за роста доллара и евро В России производители хотят чаще повышать цены из-за ослабления рубля и просят признать смену курса отечественной валюты основанием для изменения цен.
В регионе
25 августа 2023 г. 09:57
В России производители хотят повысить цены из-за роста доллара и евро

В России производители хотят чаще повышать цены из-за ослабления рубля и просят признать смену курса отечественной валюты основанием для изменения цен.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия".

Повышение цен производители обосновывают ростом себестоимости производства и подорожанием закупок в иностранной валюте: за год доллар вырос на 44%, евро - на 78%, а юань - на 60%, при этом ставка рефинансирования (и с ней цена кредита) поднялась с 8,5 до 12%.

Отмечается, что на фоне снижения мировых цен на масло и пшеницу на 33% на отечественном рынке их стоимость поднялась на 8 и 16% соответственно.

Еще одним фактором роста цен называют рост тарифов грузовых перевозок на 38% за год и на 10% за последние три месяца.

До этого "Ъ" писал, что за неделю бензин подорожал на 0,6% на фоне ослабления рубля.

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