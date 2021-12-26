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В России произошло ДТП с участием 22 автомобилей, есть погибший и раненые

В России произошло ДТП с участием 22 автомобилей, есть погибший и раненые Авария с участием 22 автомобилей произошла на трассе в Башкортостане. Один человек погиб, пятерых доставили в больницу.
В регионе
26 декабря 2021 г. 13:00
В России произошло ДТП с участием 22 автомобилей, есть погибший и раненые

Авария с участием 22 автомобилей произошла на трассе в Башкортостане. Один человек погиб, пятерых доставили в больницу.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Башкортостана.

"На данный момент уже 22 машины, пять человек доставлены в больницу как пострадавшие. Движение ограничено в связи с оказанием помощи на месте происшествия".

Ранее стало известно, что в воскресенье на 49-м км автодороги Уфа - Оренбург зарегистрировано массовое ДТП.

В республике сохраняется сложная дорожная ситуация. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 "Волга".

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