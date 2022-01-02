В России произошло ДТП с автобусом

МВД России сообщило о пяти погибших и 16 пострадавших в ДТП в Рязанской области.

МВД России сообщило о пяти погибших и 16 пострадавших в ДТП в Рязанской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства.

"В результате ДТП погибли пять человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.

В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в 9 км юго-восточнее города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

Дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра сообщил, что среди пострадавших есть дети.

"Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону, в автобусе во время ДТП находились более 50 человек, среди погибших детей нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.