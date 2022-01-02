О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России произошло ДТП с автобусом

В России произошло ДТП с автобусом МВД России сообщило о пяти погибших и 16 пострадавших в ДТП в Рязанской области.
В регионе
2 января 2022 г. 09:37
В России произошло ДТП с автобусом

МВД России сообщило о пяти погибших и 16 пострадавших в ДТП в Рязанской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства.

"В результате ДТП погибли пять человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.

В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в 9 км юго-восточнее города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

Дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра сообщил, что среди пострадавших есть дети.

"Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону, в автобусе во время ДТП находились более 50 человек, среди погибших детей нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada avtobus qəzasında 5 nəfər ölüb

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi