В России произошла нехватка водителей грузовиков

В России крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей.

В России крупные логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовых автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", в отечественной транспортно-логистической отрасли дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонн составляет 21 процент.

Гендиректор ГК "Маршалл" Михаил Белоусов рассказал, что сейчас в профессию мало кто хочет идти. Также, по его словам, нет нормальных стоянок и условий для водителей.

Кроме того, он пожаловался, что не все автошколы готовят таких специалистов. Замгендиректора ПЭК Вадим Филатов отметил, что и для молодежи такая профессия становится все менее привлекательной. "Средний возраст водителей грузовиков составляет 48-52 года и продолжает увеличиваться", - уточнил он.

Отмечается, что средний прирост количества предложений о работе в сфере транспорта и логистики составил 38 процентов за четыре года.