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    В России произошла массовая потасовка, в ходе которой пострадал азербайджанец

    По факту нанесения телесных повреждений стражи порядка проводят проверку

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В России произошла массовая потасовка, в ходе которой пострадал азербайджанец. 

    Как передает Report, об этом сoобщили российские СМИ. 

    Сотрудники полиции проводят проверку по факту уличной потасовки с применением травматического оружия во Владивостоке.

    В результате случившегося трое мужчин обратились за медицинской помощью в больницу.

    По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в дневное время в полицию позвонили горожане и сообщили, что в районе здания МУП «Дороги Владивостока» на Снеговой, 41 происходит массовая драка и слышны выстрелы. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, а также врачи скорой.

    Полицейские обнаружили гильзы от травматического пистолета, а медики доставили в больницу троих пострадавших. Больше всех пострадал уроженец Азербайджана, у которого диагностировали травмы грудной клетки и спины, полученные в результате стрельбы из травмата. Двое других мужчин с ушибами мягких тканей лица были госпитализированы в нейрохирургическое отделение.

    По факту нанесения телесных повреждений стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства драки, а также владелец травматического пистолета.

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