Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В России произошла массовая потасовка, в ходе которой пострадал азербайджанец.

Как передает Report, об этом сoобщили российские СМИ.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту уличной потасовки с применением травматического оружия во Владивостоке.

В результате случившегося трое мужчин обратились за медицинской помощью в больницу.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в дневное время в полицию позвонили горожане и сообщили, что в районе здания МУП «Дороги Владивостока» на Снеговой, 41 происходит массовая драка и слышны выстрелы. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, а также врачи скорой.

Полицейские обнаружили гильзы от травматического пистолета, а медики доставили в больницу троих пострадавших. Больше всех пострадал уроженец Азербайджана, у которого диагностировали травмы грудной клетки и спины, полученные в результате стрельбы из травмата. Двое других мужчин с ушибами мягких тканей лица были госпитализированы в нейрохирургическое отделение.

По факту нанесения телесных повреждений стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства драки, а также владелец травматического пистолета.