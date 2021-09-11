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В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибший и пострадавшие

В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибший и пострадавшие Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области, произошло частичное обрушение стены.
В регионе
11 сентября 2021 г. 04:48
В России произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибший и пострадавшие

Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал о хлопке газа поступил в 01:52 по бакинскому времени. "По предварительным данным, зафиксировано частичное обрушение стены", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится эвакуация жильцов. Дом, где произошло ЧП, двухподъездный.

Всего к работам привлекли 15 человек, используется четыре единицы техники.

По данным источника, один человек погиб, семеро госпитализированы, еще несколько могут находиться под завалами.

"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что среди находящихся под завалами могут быть двое детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada yaşayış evində partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

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