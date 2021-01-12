В России произошел сильный пожар, есть погибшие и раненые

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе и ребенок.

При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе и ребенок.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре в доме по улице Рассветной поступила в 02.58 по местному времени (01.58 бакинское время). На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 03.50 по местному времени возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать.

"В условиях сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была организована эвакуация и спасение жильцов из горящего подъезда. Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека", - сообщили в МЧС.

Из-за морозов эвакуированных жильцов посадили в пожарные автомобили. На базе местной гимназии для них развернули пункт временного размещения.