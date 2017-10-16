В России произошел пожар в шахте, эвакуированы около 150 рабочих

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На шахте в Пермском крае России возник пожар, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"На шахте загорелось демонтируемое оборудование. Пожар оперативно локализовали и отсекли от рабочей части забоя. Проводится эвакуация, на поверхность поднято 143 человека, еще 150 продолжают подъем", - сказал источник в службе технического надзора региона.

Он сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, пропавших без вести нет.