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    В России произошел пожар в шахте, эвакуированы около 150 рабочих

    В результате инцидента никто не пострадал, пропавших без вести нет

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На шахте в Пермском крае России  возник пожар, сообщает Report со ссылкой на  "Интерфакс".

    "На шахте загорелось демонтируемое оборудование. Пожар оперативно локализовали и отсекли от рабочей части забоя. Проводится эвакуация, на поверхность поднято 143 человека, еще 150 продолжают подъем", - сказал источник в службе технического надзора региона.

    Он сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, пропавших без вести нет.

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