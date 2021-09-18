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В России продолжаются выборы в Госдуму

В России продолжаются выборы в Госдуму В России к концу подходит второй день выборов, в ходе которых гражданам предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.
В регионе
18 сентября 2021 г. 18:15
В России продолжаются выборы в Госдуму

В России к концу подходит второй день выборов, в ходе которых гражданам предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

Как сообщает российское бюро Report, также в эти дни проходят муниципальные выборы.

На настоящий момент свыше 1,3 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Московской области. По мнению властей, показатели явки "очень хорошие".

Помимо очного присутствия на выборах у жителей столицы есть возможность отдать свой голос онлайн. Отмечается, что более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве, что составляет 74%. По прогнозам, всего в выборах примут участие 90% избирателей.

Также во время избирательного процесса были зафиксированы несколько нарушений. Ранее Федеральный штаб КПРФ подал 21 жалобу на нарушения в ЦИК. Большая часть из них связана с тем, что урны для голосования находятся вне видимости камер на участках. В связи с этим зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что система видеонаблюдения на выборах может усовершенствоваться в будущем, комиссия прислушается к конструктивным предложениям по ее развитию.

Также в пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что в первые часы голосования было зафиксировано около 2 тысяч нарушений по всей стране. Большинство из них связано с массовым приводом бюджетников на участки.

Также жалобы продолжают поступать из Саратовской области и Калининграда. По всем запросам проводится проверка.

Избирательные участки открыли свои двери для избирателей с 8.00 и продолжат свою работу до 20.00. Голосование продлится до 19 сентября.

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