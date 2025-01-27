В России признали нежелательной деятельность французской НПО

Деятельность французской неправительственной организации (НПО) Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в Росси.

Деятельность французской неправительственной организации (НПО) Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в Росси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt). Она основана в 2023 году в Париже", - говорится в соообщении.

В качестве своих задач НПО называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, вынужденным эмигрировать, поддержку "голосов свободной критической мысли на русском".

Отмечается, что институт организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами.