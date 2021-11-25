В России при взрыве на шахте погибли 52 человека

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

По предварительным данным, жертвами аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (Россия) стали 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.

"Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - указано в сообщении.

22:57

Судьба 35 шахтеров остается неизвестной после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна", - сказал он.

По последней информации, число погибших в результате аварии на шахте достигло 14 человек.

Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (05.30 - бакинское время) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадали 49 горняков, госпитализировано 37 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

13:35

Число жертв в результате ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ЧП произошло 25 ноября около 08:30 в поселке городского типа Грамотеинский в Белово. В тот момент под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.

12.05

В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщили власти Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

10.21

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП погиб один человек.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Число пострадавших составило 43, два человека в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести.

10.12

Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - заявили в администрации. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС России подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.