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В России при пожаре в жилом доме погибли трое детей

В России при пожаре в жилом доме погибли трое детей Спасатели обнаружили тела трех детей при тушении пожара в селе Тресково Респу́блики Буря́тия (РФ).
В регионе
23 апреля 2024 г. 08:58
В России при пожаре в жилом доме погибли трое детей

Спасатели обнаружили тела трех детей при тушении пожара в селе Тресково Респу́блики Буря́тия (РФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 кв. м. При проверке сильно задымленных помещений в шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В настоящий момент локализовано открытое горение, продолжаются работы по проливке конструкций дома. В тушении возгорания задействованы восемь человек и три единицы техники. "Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Республике Бурятия", - добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Бурятии, возраст погибших - один, два и четыре года. Родителей в доме не было, они находились у соседей.

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