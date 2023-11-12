В России при пожаре в жилом доме погибли 9 человек

В результате пожара в двухэтажном брусовом жилом доме в Томске погибли 9 человек.

В результате пожара в двухэтажном брусовом жилом доме в российском Томске погибли 9 человек.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в ночь на 12 ноября в доме по улице Ванцетти в 03:29 по местному времени. Огонь распространился на 165 кв. метров. На момент прибытия пожарных огонь охватил квартиры на втором этаже. Сотрудники экстренных служб спасли двух человек, вытащив их через окна.

Агентство уточняет, что пятеро - мужчина 1972 года рождения, девушки 2004 и 2008 годов рождения, женщины 1980 и 1951 годов рождения - госпитализированы в Областную клиническую больницу с отравлением угарным газом. Мужчина 1949 года рождения госпитализирован с ожогами первой степени щеки и роговицы глаза.

Пожар был устранен в 06:05 по местному времени. В его ликвидации участвовали 31 человек, 8 единиц техники и три звена газодымозащитной службы. Причина пожара неизвестна.