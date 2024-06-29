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В России при пожаре в общежитии погибли пять человек

В России при пожаре в общежитии погибли пять человек В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В регионе
29 июня 2024 г. 02:40
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек

Общежитие загорелось в подмосковной Балашихе, в результате погибли пять человек, трое спасены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В результате пожара в общежитии по улице Керамическая погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России подтвердили факт пожара, уточнив, что он произошел по адресу: улица Керамическая, 16, площадь возгорания - 40 кв.м. "В 00:14 мск (01:14 по бакинскому времени) объявлена локализация пожара, в 00:19 мск (01:19 по бакинскому времени) - ликвидация открытого горения", - добавили в главке.

В МЧС добавили, что пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.

Отмечается, что здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки.

В оперативных службах сообщили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. По предварительной информации, в здании проживали мигранты.

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