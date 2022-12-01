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В России при пожаре погибли три члена одной семьи

В России при пожаре погибли три члена одной семьи Три члена одной семьи, включая девочку-подростка, погибли в результате пожара в пристройке к административному зданию в Барнауле.
В регионе
1 декабря 2022 г. 08:09
В России при пожаре погибли три члена одной семьи

Три члена одной семьи, включая девочку-подростка, погибли в результате пожара в пристройке к административному зданию в Барнауле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Во время пожара в строении, расположенном по адресу ул. Анатолия, 106а, погибли три человека, в том числе ребенок. Причина произошедшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила ТАСС, что по факту проводится проверка.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ добавили, что по факту гибели людей возбуждено условное дело. Погибли женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

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