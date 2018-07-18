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    В России при пожаре погибли пять человек

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в поселке Бохан Иркутской области. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом  сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

    Сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном доме поступило во втором часу ночи по местному времени.

    "Очевидец сообщил о том, что горит кровля дома, через окна видно открытое пламя. По словам соседей, в горящей квартире находились люди. В ходе разведки и тушения пожара в помещении были обнаружены пятеро погибших, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы.

    На место пожара выехала оперативная группа главного управления МЧС России по Иркутской области и специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения обстоятельств пожара и решения вопросов защиты населения от пожаров. 

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