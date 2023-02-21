В России при пожаре погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в селе Усть-Чуль Аскизского района Хакасии (Россия).

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в селе Усть-Чуль Аскизского района Хакасии (Россия).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

"Дом горел открытым пламенем на площади 104 кв. м. Развитию огня способствовало позднее обнаружение загорания. Внутри пожарные обнаружили погибших: троих взрослых и ребенка, 2016 года рождения", - отмечается в информации. Пожар произошел ночью.

Дознаватели МЧС выясняют причины пожара. Обстоятельства гибели людей выясняют следственные органы.