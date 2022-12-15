О нас

В России при пожаре на НПЗ погибли два человека

В России при пожаре на НПЗ погибли два человека Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тыс. кв. м на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области.
В регионе
15 декабря 2022 г. 07:07
В России при пожаре на НПЗ погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тыс. кв. м на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По версии следствия, сегодня около 06:00 (01:00 мск) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada zavodda yanğın olub, ölənlər və yaralananlar var

Самое читаемое

ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi