В России при пожаре на НПЗ погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тыс. кв. м на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области.

Два человека погибли в результате пожара на площади 2,5 тыс. кв. м на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарске Иркутской области.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По версии следствия, сегодня около 06:00 (01:00 мск) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.