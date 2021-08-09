В России при ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В аварии с автобусом под Саратовом (Россия) пострадали 13 человек.

В аварии с автобусом под Саратовом (Россия) пострадали 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин.

"По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек", - сказал Юрин.

Он добавил, что 12 из пострадавших - пассажиры, двое находятся в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автобуса, он отказался от госпитализации. Таким образом, 12 человек доставили в ЦРБ города Калининска. Всего в автобусе находились 22 человека, в том числе два водителя.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. Опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Белгород - Саратов.