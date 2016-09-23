В России преподаватель МГТУ приговорен к 7 годам тюрьмы за госизмену

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Преподаватель МГТУ имени Баумана и сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения России Владимир Лапыгин признан Мосгорсудом виновным в государственной измене и приговорен к семи годам лишения свободы.

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, отбывать наказание 76-летний Лапыгин будет в колонии строгого режима.

Уголовное дело о государственной измене в отношении Владимира Лапыгина было возбуждено в июле.

Как следует из материалов Лефортовского суда, Лапыгин находится под домашним арестом с мая 2015 года.

Уголовное дело в отношении Лапыгина было засекречено, а суд над ним проходил в закрытом режиме.

ФГУП ЦНИИмаш, где долгое время трудился Лапыгин, является головным институтом Роскосмоса. Согласно данным сайта Роскосмоса, Лапыгин на момент предъявления обвинения был начальником центра исследования аэрогазодинамики.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Лапыгина заподозрили в передаче секретной информации в одну из азиатских стран.