В России предотвратили нападение на школу

Молодого человека, готовившего нападение на школу, задержали в Красноярском крае (Россия).

Молодого человека, готовившего нападение на школу, задержали в Красноярском крае (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", - сказал он. Других подробностей глава СК не привел.

Он подчеркнул, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

Отметим, что 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.