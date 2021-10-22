В России предотвращен теракт, готовившийся сторонником ИГ

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником международной террористической организации "Исламское государство"

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае России теракт, готовившийся сторонником террористической организации "Исламское государство" .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - сообщили в ЦОС.

В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ.