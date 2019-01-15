В России предложили взимать налог за выезд из страны

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Жителей России и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое предложение в Госдуму и Совфед направила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ.

По словам бизнесменов, необходимо, чтобы налог взимался каждый раз, когда кто-то покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов. Сумма налога в 500 рублей (7,5 долларов США) основана на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе.

В докладе указывается, что наступил такой момент, когда в относительно короткие сроки можно возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность. По мнению бизнесменов, реализация предложенной инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей (около 890 тысяч долларов) в год.