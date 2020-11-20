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В России предложили давать вид на жительство за вложения в экономику

В России предложили давать вид на жительство за вложения в экономику Иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику
В регионе
20 ноября 2020 г. 11:23
В России предложили давать вид на жительство за вложения в экономику

Иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику. Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", такой законопроект разработало Минэкономразвития.

Чтобы получить документы, им нужно будет вложить в открытие ИП не менее 10 млн рублей, трудоустроив при этом хотя бы 10 человек, сделать взнос в капитал российской организации в 15 млн или 50 млн — в адрес иностранной (причем последняя должна работать в России не меньше трех лет). Есть также и опции получения ВНЖ через менее рисковые вложения. В частности, можно претендовать на вид при условии покупки ОФЗ или недвижимости на 30 млн рублей, однако этими активами требуется владеть минимум три года до подачи заявки.

Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.

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